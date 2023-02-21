МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Под давлением санкций экономические показатели России превзошли все ожидания, продемонстрировав устойчивость, пишет китайское издание The Paper. Пушков прокомментировал отказ стран "Юга" воспринимать Россию как угрозу

"Если задуматься о первопричине этого явления, то становится очевидно: с точки зрения субъективных факторов Москва была полностью готова к ограничительным мерам Вашингтона и Европы", — говорится в статье.

После 2014 года стратегия импортозамещения, курс на обеспечение финансовой и фискальной безопасности и на дедолларизацию, усилия по избавлению от энергетической зависимости заложили прочную основу для преодоления последствий экстремальных санкций, отмечает автор.

"В ответ на жесткие действия Запада Россия приняла разумную фискальную политику и целенаправленную финансовую и денежно-кредитную стратегию, которая включала приостановку исполнения среднесрочного бюджета, привлечение средств для фискальной безопасности, быстрое обеспечение контроля над капиталом и политику процентных ставок для сдерживания инфляции. Все это сыграло положительную роль в смягчении санкционного давления", — подчеркивается в материале.

Как отмечается, с точки зрения объективных факторов природные особенности России обеспечивают ее экономике жизнеспособность и самодостаточность. В экономике преобладают господство и высокая монополия государственных стратегических предприятий, жесткая защита стратегических отраслей и контроль над иностранным капиталом, а также отечественными предприятиями, восполняющими дефицит спроса на фоне экспортного контроля. Все это заложило солидный фундамент для стабилизации и восстановления реального сектора экономики. Важными факторами также являются слабая связь между финансовым сектором и реальной экономикой и низкая скорость реагирования последней на финансовые потрясения, указывает автор.

"Под воздействием масштабных санкций России пришлось проводить структурные преобразования экономики. С точки зрения модели и политики экономического развития Москва начала уделять больше внимания экономическому, технологическому и цифровому суверенитету. Были предприняты усилия для содействия цифровизации экономики, трансформации информации и технологической независимости. Страна перешла от поддержки и консолидации только традиционно выгодных отраслей (энергетика, сельское хозяйство, тяжелая химическая промышленность, авиакосмическая промышленность) к увеличению инвестиций и автономному наращиванию потенциала в секторах транспортной логистики, цифровизации экономики и технологических инноваций", — говорится в статье.

Кроме того, как отмечается, после вспышки украинского кризиса Москва быстро приняла меры для предотвращения коллапса своей финансовой системы, скорректировала стратегию внешнеэкономического сотрудничества и расширила сотрудничество с Пекином, Дели и другими развивающимися экономиками.

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