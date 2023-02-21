МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Под давлением санкций экономические показатели России превзошли все ожидания, продемонстрировав устойчивость, пишет китайское издание The Paper

Член Совета Федерации Алексей Пушков

Пушков прокомментировал отказ стран "Юга" воспринимать Россию как угрозу

"Если задуматься о первопричине этого явления, то становится очевидно: с точки зрения субъективных факторов Москва была полностью готова к ограничительным мерам Вашингтона и Европы", — говорится в статье.

После 2014 года стратегия импортозамещения, курс на обеспечение финансовой и фискальной безопасности и на дедолларизацию, усилия по избавлению от энергетической зависимости заложили прочную основу для преодоления последствий экстремальных санкций, отмечает автор.

"В ответ на жесткие действия Запада Россия приняла разумную фискальную политику и целенаправленную финансовую и денежно-кредитную стратегию, которая включала приостановку исполнения среднесрочного бюджета, привлечение средств для фискальной безопасности, быстрое обеспечение контроля над капиталом и политику процентных ставок для сдерживания инфляции. Все это сыграло положительную роль в смягчении санкционного давления", — подчеркивается в материале.

Как отмечается, с точки зрения объективных факторов природные особенности России обеспечивают ее экономике жизнеспособность и самодостаточность. В экономике преобладают господство и высокая монополия государственных стратегических предприятий, жесткая защита стратегических отраслей и контроль над иностранным капиталом, а также отечественными предприятиями, восполняющими дефицит спроса на фоне экспортного контроля. Все это заложило солидный фундамент для стабилизации и восстановления реального сектора экономики. Важными факторами также являются слабая связь между финансовым сектором и реальной экономикой и низкая скорость реагирования последней на финансовые потрясения, указывает автор.

"Под воздействием масштабных санкций России пришлось проводить структурные преобразования экономики. С точки зрения модели и политики экономического развития Москва начала уделять больше внимания экономическому, технологическому и цифровому суверенитету. Были предприняты усилия для содействия цифровизации экономики, трансформации информации и технологической независимости. Страна перешла от поддержки и консолидации только традиционно выгодных отраслей (энергетика, сельское хозяйство, тяжелая химическая промышленность, авиакосмическая промышленность) к увеличению инвестиций и автономному наращиванию потенциала в секторах транспортной логистики, цифровизации экономики и технологических инноваций", — говорится в статье.

Кроме того, как отмечается, после вспышки украинского кризиса Москва быстро приняла меры для предотвращения коллапса своей финансовой системы, скорректировала стратегию внешнеэкономического сотрудничества и расширила сотрудничество с Пекином, Дели и другими развивающимися экономиками.

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