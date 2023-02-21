МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Украина получила меньше половины обещанной странами и институтами Запада финансовой помощи, сообщает газета Financial Times со ссылкой на анализ Кильского института мировой экономики. Евросоюзу "присвоили статус" американской резервации

"Министерство финансов получило к декабрю 2022 года 31 миллиард евро из обещанных западными странами 64 миллиардов евро (после начала спецоперации России)", — говорится в сообщении издания.

Согласно подсчетам института, большую часть этой суммы "задолжали" США и институты ЕС. Киев рассчитывает на 12 миллиардов евро от Вашингтона и 17,5 миллиарда евро от европейских институтов.

"Есть проблема с выплатами, они нестабильны, запаздывают", — приводит газета слова Тимофея Милованова, советника Владимира Зеленского.