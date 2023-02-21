МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Совет ЕС утвердил продление санкций в отношении РФ до 24 февраля 2024 года, говорится в документе, опубликованном в официальном журнале Евросоюза. В Китае рассказали, как российская экономика превзошла все ожидания

"На основании пересмотра решения… и с учетом продолжающихся незаконных действий РФ против Украины, ограничительные меры должны быть продлены до 24 февраля 2024 года", — указывается в документе.

С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил девять пакетов санкций против России, которые включают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные санкции. В настоящее время персональные санкции ЕС против России распространяются на 1386 физлиц и 171 организацию.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.