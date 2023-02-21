МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Сумма, получаемая за больничный лист, зависит от общего трудового стажа, в течение которого за работника вносили отчисления до 2023 года в Фонд социального страхования (ФСС), рассказал в беседе с RT директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Нестандартно, но факт: как еще можно пополнить личный бюджет

Так, если общий стаж не превышает пяти лет, то за время болезни работодатель оплачивает работнику 60 процентов среднего заработка, если от пяти до восьми лет — 80 процентов, более восьми лет — 100 процентов.

"Если за два прошедших года вы поменяли работу или успели поработать по совместительству, рассчитывать сумму выплат вам будут по той же схеме, но с учетом доходов на предыдущем месте работы", — объяснил эксперт.

Южалин напомнил, что с 2022 года в поликлиниках и больницах перестали выдавать бумажные больничные листы. Теперь листки нетрудоспособности оформляются в виде электронного документа.

"Вы можете попросить у врача сообщить вам номер вашего больничного, чтобы потом передать его работодателю или самостоятельно отследить, например, на "Госуслугах", — отметил он.

Он также уточнил, что пособие по временной нетрудоспособности сейчас платится по частям. Так, пособие за первые три дня больничного выплачивает работодатель, за остальные дни — СФР.

"Для этого ваш работодатель должен будет передать нужные сведения о вас в СФР. Пособие поступит на счет, который вы укажете в сведениях о себе", — сказал Южалин.