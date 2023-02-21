Юрист Южалин: сумма, получаемая за больничный лист, зависит от общего трудового стажа
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Сумма, получаемая за больничный лист, зависит от общего трудового стажа, в течение которого за работника вносили отчисления до 2023 года в Фонд социального страхования (ФСС), рассказал в беседе с RT директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Так, если общий стаж не превышает пяти лет, то за время болезни работодатель оплачивает работнику 60 процентов среднего заработка, если от пяти до восьми лет — 80 процентов, более восьми лет — 100 процентов.
"Если за два прошедших года вы поменяли работу или успели поработать по совместительству, рассчитывать сумму выплат вам будут по той же схеме, но с учетом доходов на предыдущем месте работы", — объяснил эксперт.
Южалин напомнил, что с 2022 года в поликлиниках и больницах перестали выдавать бумажные больничные листы. Теперь листки нетрудоспособности оформляются в виде электронного документа.
"Вы можете попросить у врача сообщить вам номер вашего больничного, чтобы потом передать его работодателю или самостоятельно отследить, например, на "Госуслугах", — отметил он.
Он также уточнил, что пособие по временной нетрудоспособности сейчас платится по частям. Так, пособие за первые три дня больничного выплачивает работодатель, за остальные дни — СФР.
"Для этого ваш работодатель должен будет передать нужные сведения о вас в СФР. Пособие поступит на счет, который вы укажете в сведениях о себе", — сказал Южалин.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230221/839867164.html