МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Уровень инфляции в России приблизится к таргету в четыре процента во втором квартале 2023 года, заявил глава государства Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Путин призвал гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян

Он напомнил, что в ряде государств ЕС показатель достиг двузначных отметок.

"У нас — 4% почти, ну, 5% — там Центральный банк и Минфин между собой разбираются", — отметил Путин.

По словам президента, в России инфляция будет приближена к целевому уровню.