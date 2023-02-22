МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект о праве отцов на получение накопительной пенсии за счет материнского капитала, пишут "Известия" со ссылкой на проекта заключения кабмина. Путин предложил распространить маткапитал на новые регионы с 2007 года

В настоящее время отцы не могут использовать средства на эти цели, как матери.

Как сообщили в пресс-службе правительства, "предлагаемые законопроектом изменения приравняют мужчин (отцов) ребенка (детей) в праве распоряжения (семейным) капиталом в целях формирования накопительной пенсии".

Документ был внесен в Госдуму осенью 2022 года, но пока в первом чтении не рассматривался.

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая пояснила, что сейчас закон позволяет отцам получить маткапитал вместо матери, если она умерла или лишена родительских прав, или если, например, мужчина один усыновил ребенка.

По ее словам, фактически отец получает все те же возможности для использования средств. К ним относятся улучшение жилищных условий, обучение детей, ежемесячная выплата, помощь детям с инвалидностью и формирование накопительной пенсии мамы. Однако сегодня, как подчеркнула депутат, из-за того что последний вариант называется пенсией матери, отцы не могут воспользоваться этим правом — и логично им его вернуть.

Член президиума "Союза отцов", эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук подчеркнул, что законопроект имеет важное символическое значение, "подчеркивая равенство мужчины и женщины в воспитании детей, установленное Конституцией, и получении господдержки".