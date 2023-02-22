МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Россия, где инфляция по итогам прошлого года составила 11,9%, заняла 52-ое место по уровню роста цен среди всех стран мира, при этом самые высокие значения были в Зимбабве, следует из расчетов РИА Новости. В Госдуме оценили повышение зарплат через увеличение МРОТ

Самая высокая инфляция в годовом выражении среди всех стран мира в 2022 году была зафиксирована в Зимбабве (243,8%), Венесуэле (234%) и Ливане (122%). В пятерке "антилидеров" также находились Аргентина с 94,8% и Судан с 87,3%. В Турции по итогам года инфляция составляла 64,3%, а на Шри-Ланке — 59,2%. При этом в топ-10 также входят Суринам (54,6%), Гана (54,1%) и Гаити (48,3%).

В топ-50 по темпам роста цен в мире входит 17 европейских государств, одиннадцать из которых в Евросоюзе. Сильнее всего инфляция разогналась в Молдавии (30,2%), Украине (26,6%), Венгрии (24,5%), Литве (21,7%) и Латвии (20,8%).

Среди соседей России самые высокие темпы роста цен в 2022 году были зафиксированы в Казахстане на уровне 20,3%, Киргизии на уровне 14,7% и Азербайджане на уровне 13,9%, Инфляция в Белоруссии и Узбекистане также выше российской — 12,8% и 12,3% соответственно.

Самая низкая инфляция в мире по итогам прошлого года наблюдалась в Китае, где она составила лишь 1,8%, и Омане с 1,98%. При этом единственной страной в мире, у которой в 2022 году была дефляция, стал Южный Судан — там цены снизились на 11,6%.

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 193 стран, являющихся членами ООН. В финальную выборку были включены 156 стран, по состоянию на середину февраля раскрывших данные за 2022 год, из семи регионов мира: Азия, Африка к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка, Европа, Океания, Южная и Северная Америки.