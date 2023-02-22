МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В России предложили лишать должностей госслужащих, которые находятся за границей более трех месяцев без уважительной причины или служебной необходимости, передает RT. В Госдуме предложили запретить продавать крепкий алкоголь в микротаре

С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он направил обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Милонов напомнил, что в последнее время в российском обществе разгорается дискуссия о допустимости нахождения должностных лиц вне пределов России без служебной и деловой необходимости. По его словам, в текущих условиях, например, проведение отпуска госслужащего на территории государства — члена НАТО "выглядит недопустимым".

Более того, российский чиновник, находящийся в такой стране, является "лакомой" целью для спецслужб с целью вербовки или неправомерного ареста, подчеркнул депутат.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в действующее законодательство в части возможности отрешения от должности лица, замещающего государственную (муниципальную) должность, в связи с длительным нахождением за пределами границ Российской Федерации (более трех месяцев) без уважительной причины или служебной необходимости", — говорится в письме.

По мнению Милонова, люди, задействованные в функционировании политического и государственного аппарата страны, должны находиться физически в России.

"Это и сами депутаты, их помощники, сотрудники аппарата политических партий, партийные функционеры. Все, кто влияет на политическую составляющую в стране, как бы это ни было странно, должны находиться в стране. Нам не нужны партийцы, которые работают из Швейцарии или Германии непонятно в чьих интересах", — подчеркнул он.