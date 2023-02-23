ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Затягивание процесса согласования роста предельного уровня госдолга США представляет серьезные риски для финансовой системы и американской экономики, говорится в протоколе заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В США предрекли "настоящий ад" на финансовых рынках

"Ряд участников указали на то, что затягивание периода обсуждений по повышению потолка федерального долга может представлять серьезные риски для финансовой системы и обширной экономики", — говорится в опубликованном документе.

Там также подчеркивается, что в ближайшие месяцы неопределенность, связанная с отсутствием решения по уровню госдолга, может иметь важное значение.

Ранее в феврале бюджетное управление конгресса предупредило, что США могут столкнуться с дефолтом в июле-сентябре 2023 года, если не будут повышены лимиты госдолга.

Администрация США призывает законодателей оперативно и без предварительных условий повысить лимиты заимствований или приостановить их действие, однако республиканская оппозиция, контролирующая палату представителей, требует переговоров на тему сокращения бюджетных трат.