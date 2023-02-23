МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. ОАЭ впервые войдут в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров РФ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Михаил Богданов. Мантуров заявил о рекордном товарообороте России и ОАЭ

Он отметил, что рекордно возросший уровень товарооборота между странами по итогам 2022 года "выводит Эмираты в лидеры среди арабских стран по этому показателю и позволяет им впервые войти в двадцатку ведущих внешнеэкономических партнеров России".

"Российские компании рассматривают ОАЭ как удобный производственно-логистический хаб для организации экспортных поставок, осуществления импорта в Россию востребованных комплектующих, оборудования и материалов. В частности, перспективным видится создание российского промышленного кластера в свободной экономической зоне "Кизад" недалеко от Абу-Даби", — сказал Богданов.

Замминистра подчеркнул, что Москва приветствует намерение эмиратского руководства выступить в качестве страны-гостя на очередном форуме в Санкт-Петербурге в июне.

Полный текст интервью читайте не сайте ria.ru в 9.00 мск.