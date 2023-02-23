МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Страны "большой семерки" к годовщине начала спецоперации на Украине намерены создать новый инструмент для координации применения существующих санкций в отношении России, чтобы затянуть гайки и улучшить надзор за выполнением решений, передает Bloomberg со ссылкой на источники. СМИ узнало о намерении США ввести санкции против 200 россиян

Инструмент, предварительно названный "Механизм координации правоприменения", направлен на поддержку обмена информацией в отношении стран и фирм в любой точке мира, подозреваемых в "пособничестве" СВО путем уклонения от санкций.

Ожидается, что на этой неделе G7 и Евросоюз объявят о новых санкциях и торговых ограничениях в отношении товаров, используемых российскими вооруженными силами, включая технологии, комплектующие, тяжелые автомобили, промышленное оборудование, электронику и строительное оборудование. Они также направлены на компании в таких странах, как Иран, которые, как заявляется, поддерживают военные усилия Москвы военными поставками.

"G7 также будет стремиться усилить давление на компании и страны, которые могут помочь России избежать воздействия санкций, и изучить будущие меры и санкции, чтобы нарушить поток военных поставок", — говорится в сообщении.

ЕС также стремится заставить банки и другие учреждения сообщать о находящихся под санкциями российских активах, которые находятся в их ведении, в рамках нового пакета мер, который блок намерен одобрить на этой неделе. Однако санкции ЕС требуют поддержки всех государств-членов, и некоторые из них сопротивляются некоторым аспектам этого предложения, сказал один из источников.