ВАШИНГТОН, 23 фев — ПРАЙМ. Совет директоров Всемирного банка с четверга начнет принимать заявки кандидатов на должность нового президента международной организации и рассчитывает к началу мая выбрать преемника уходящего в отставку Дэвида Малпасса, пишет Bloomberg со ссылкой на сообщение банка. США предложат своего кандидата на пост главы Всемирного банка

"Правление Всемирного банка ожидает выбрать нового президента к началу мая и в четверг откроет период номинаций сроком в пять недель", — пишет издание.

В организации сообщили, что решение о начале отбора кандидатов было принято на проведенном в среду заседании руководства Всемирного банка. Срок выдвижения кандидатов завершится 29 марта, при этом исполнительные директора, как отмечается, призывают выдвигаться женщин-кандидатов.

В феврале Малпасс объявил, что уйдет в отставку до конца текущего финансового года. Позднее министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что США предложат своего кандидата на этот пост и рассчитывают на его быстрое утверждение.

Американцы традиционно возглавляют Всемирный банк, европейцы – Международный валютный фонд. Штаб-квартиры обеих организаций расположены в Вашингтоне.