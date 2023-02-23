МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Брачный договор — сделка, которая регулирует порядок владения, пользования и распоряжения приобретенным в браке имуществом, а также порядок его отчуждения и распределения при разводе, рассказала "Известиям" основательница юридической компании GAP Ирина Гукова. Юрист рассказал об особенностях расчета суммы выплат на больничном

Она объяснила, что заключить брачный договор могут как только планирующие заключение брака семейные пары, так и уже действующие супруги.

Закон позволяет супругам включать в брачный договор любые условия, которые касаются их имущественных отношений, а также не запрещены Семейным кодексом. Таким образом, в документе можно обозначить распределение семейных расходов, можно зафиксировать предоставление обязательного денежного содержания друг другу (как в браке, так и после его расторжения), а также возможность определения имущества, которое отойдет каждой из сторон при разводе.

Расторгается брачный договор в нотариальной конторе либо в суде. У нотариуса расторжение происходит, если у сторон нет взаимных претензий по имущественному вопросу. Когда у бывших супругов возникают разногласия по вопросам разделения имущества согласно брачному договору, спор решается в судебном порядке.

"Суд может определить порядок разделения совместно нажитого имущества, а также предметов личной собственности, которые во внимание суда не берутся. В случае существования долговых обязательств, образованных во время совместного проживания, они пропорционально распределяются между супругами", — отметила юрист.