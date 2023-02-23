Юрист Гукова рассказала об особенностях брачного договора
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Брачный договор — сделка, которая регулирует порядок владения, пользования и распоряжения приобретенным в браке имуществом, а также порядок его отчуждения и распределения при разводе, рассказала "Известиям" основательница юридической компании GAP Ирина Гукова.
Она объяснила, что заключить брачный договор могут как только планирующие заключение брака семейные пары, так и уже действующие супруги.
Закон позволяет супругам включать в брачный договор любые условия, которые касаются их имущественных отношений, а также не запрещены Семейным кодексом. Таким образом, в документе можно обозначить распределение семейных расходов, можно зафиксировать предоставление обязательного денежного содержания друг другу (как в браке, так и после его расторжения), а также возможность определения имущества, которое отойдет каждой из сторон при разводе.
Расторгается брачный договор в нотариальной конторе либо в суде. У нотариуса расторжение происходит, если у сторон нет взаимных претензий по имущественному вопросу. Когда у бывших супругов возникают разногласия по вопросам разделения имущества согласно брачному договору, спор решается в судебном порядке.
"Суд может определить порядок разделения совместно нажитого имущества, а также предметов личной собственности, которые во внимание суда не берутся. В случае существования долговых обязательств, образованных во время совместного проживания, они пропорционально распределяются между супругами", — отметила юрист.
https://1prime.ru/macroeconomics/20230223/839891336.html