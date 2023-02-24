ВАШИНГТОН, 24 фев — ПРАЙМ. США обнародуют в пятницу новый пакет антироссийских санкций, сообщили представители американской администрации. Нуланд рассказала о главной цели новых санкций против России

По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, о санкциях объявит президент США Джо Байден, который будет виртуально встречаться с коллегами по G7 и Владимиром Зеленским.

Газета Wall Street Journal ранее писала, что санкции затронут порядка 200 физических и юридических лиц, включая "ряд российских губернаторов и членов семей российских правительственных служащих". По данным издания, ограничения также вводятся против юридических лиц, связанных с военно-промышленным комплексом, технологических компаний и "сетей, задействованных в уклонении от санкций".

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что под санкции попадут китайские компании, сотрудничающие с РФ, и ряд российских банков. По ее словам, новый санкционный пакет, которые США синхронизируют с партнерами по G7, "очень пристально и намеренно" сфокусирован на закрытии возможностей для обхода уже существующих рестрикций.