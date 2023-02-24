МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Предпосылкой к началу украинского конфликта стало нарушение Западом обещания о нерасширении НАТО, заявил на заседании Совбеза ООН бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. Пользователи Twitter пришли в ярость от нового обещания США Украине

По его словам, несмотря на многочисленные заявления западных политиков о "неспровоцированном" начале конфликта, именно расширение Североатлантического альянса послужило его началом.

"Необходимо вспомнить о расширении НАТО, пусть и было обещано не делать этого", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в ходе общения с советником последнего руководителя СССР Михаила Горбачева Виктором Кувалдиным он поинтересовался, почему обещание о нерасширении НАТО не было документально зафиксировано. По свидетельству Кувалдина, тогда составлению документа помешал ряд факторов, в частности, нежелание Германии и существование Организации Варшавского договора.