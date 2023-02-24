МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Китай выступает против злоупотребления односторонними санкциями в контексте украинского кризиса, они лишь создают новые проблемы, говорится в заявлении МИД КНР о позиции Китая по ситуации на Украине. В Китае объяснили, почему Америка "прикинулась жертвой" России

"Односторонние санкции и чрезмерное давление не только не решают проблемы, но и создают новые. Выступаем против любых односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности", — говорится в документе.

Пекин указал на необходимость противостоять политизации и применению в качестве оружия мировой экономики.

Для урегулирования украинского конфликта необходимо прекратить боевые действия, нельзя допускать его разрастания, подчеркивается в заявлении.

Также необходимо как можно скорее возобновить прямой диалог между Украиной и Россией, указывается в документе.

Пекин подчеркивает, что диалог и переговоры – единственный выход из украинского кризиса, надо создать условия и предоставить платформу для возобновления переговоров.

Также Китай призвал противодействовать применению или угрозе применения ядерного оружия.

Пекин также выразил готовность оказать помощь и сыграть конструктивную роль в восстановлении в зоне украинского конфликта.

Кроме того, в заявлении говорится, что надо отказаться от менталитета холодной войны и уважать законные интересы безопасности всех стран.

"(Необходимо) отказаться от менталитета холодной войны. Безопасность одной страны не может быть достигнута за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть обеспечена за счет усиления или даже расширения военных блоков. К законным интересам безопасности и озабоченностям всех стран следует относиться серьезно и должным образом учитывать их", — отмечается в заявлении.

Китай подчеркивает, что все стороны должны выполнять соглашение о перевозке зерна по Черному морю.

"Все стороны должны в равной степени соблюдать соглашение о транспортировке зерна по Черному морю, подписанное Россией, Турцией, Украиной и ООН, поддерживать важную роль ООН в этом вопросе", — говорится в документе.

Отмечается, что инициатива международного сотрудничества в области продовольственной безопасности, предложенная Китаем, может обеспечить реальное решение проблемы глобального продовольственного кризиса.