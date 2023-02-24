ТОКИО, 24 фев — ПРАЙМ. Рост цен в Японии в январе составил 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство общенациональных дел в пятницу. Это самые высокие темпы роста с сентября 1981 года. Названа доля ушедших из России японских компаний

Отмечается рост цен на ключевые виды продуктов. Так, лосось вырос в цене на 29,4%, свинина – на 10%, хлеб на 11,5%, растительное масло – на 31,7%, молоко – на 10%.

Высокими остаются и темпы роста цен на энергоносители: электричество выросло в цене на 20,2%, газ в целом – на 24,3, для городских жителей – на 35,2%.

Министерство отмечает и тенденцию к ускорению темпов роста цен: в декабре 2022 года рост цен год к году составил 4,0%.