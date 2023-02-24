МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях против 87 российских граждан из-за ситуации на Украине. Венгрия не одобряет попытки ЕС ввести санкции против атомной сферы России

"Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией ее незаконных действий", — говорится в заявлении главы МИД Нанаи Махуты.

Отмечается, что в перечень из 87 лиц входят политики, близкие к президенту Владимиру Путину, члены Центральной избирательной комиссии и военные.

Поименный список лиц не приводится.

По словам министра, санкции автоматически распространяются на родственников фигурантов списка и других связанных с ними лиц.