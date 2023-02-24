МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Правительство Новой Зеландии объявило о санкциях против 87 российских граждан из-за ситуации на Украине.
"Сегодня мы объявили об одном из крупнейших на сегодняшний день раундов санкций против России, что является еще одной демонстрацией решительного осуждения Новой Зеландией ее незаконных действий", — говорится в заявлении главы МИД Нанаи Махуты.
Отмечается, что в перечень из 87 лиц входят политики, близкие к президенту Владимиру Путину, члены Центральной избирательной комиссии и военные.
Поименный список лиц не приводится.
По словам министра, санкции автоматически распространяются на родственников фигурантов списка и других связанных с ними лиц.