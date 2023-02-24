НЬЮ-ДЕЛИ, 24 фев — ПРАЙМ. Мир столкнулся с серьезными кризисами, и странам G20 предстоит вернуть стабильность, уверенность и рост в мировую экономику, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на открытии встречи министров финансов и управляющих центральных банков G20 в индийском городе Бангалор. Экономические показатели в России лучше, чем в странах G20, заявил Путин

"Доверие к международным финансовым институтам подорвано. Это отчасти потому, что они медленно реформировались. Теперь вам — хранителям ведущих экономик и валютных систем мира — предстоит вернуть стабильность, уверенность и рост в мировую экономику. Это непростая задача. Однако я надеюсь, что вы будете черпать вдохновение в динамичной индийской экономике", — заявил Моди, отметив, что мир продолжает сталкиваться с последствиями пандемии COVID, геополитической напряженностью и неприемлемым уровнем долга.

Премьер Индии напомнил о теме председательства Нью-Дели в G20 "Одна Земля, одна семья, одно будущее".

"Я настоятельно призываю сосредоточить внимание на наиболее уязвимых гражданах мира в ходе ваших дискуссий. Только создав инклюзивную повестку дня, мировое экономическое лидерство вернет себе доверие мира. Тема нашего председательства в "Группе двадцати" также продвигает это инклюзивное видение", — сказал он.

Моди добавил, что необходима коллективная работа над укреплением многосторонних банков развития для решения глобальных проблем, таких как изменение климата и высокий уровень долга, и отметил рост значения технологий в мире финансов.

"Во время встречи в Бангалоре, технологической столице Индии, вы из первых рук узнаете, как индийские потребители восприняли цифровые платежи. По сути, за время нашего председательства в "Группе двадцати" мы создали новую систему. Это позволяет нашим гостям G20 использовать новаторскую платформу цифровых платежей Индии, UPI… Такие примеры могут быть шаблонами и для многих других стран. Мы будем рады поделиться своим опытом с миром и G20 может быть средством для этого", — отметил Моди.

Индия с 1 декабря приняла председательство в G20. Страна будет председательствовать в "группе двадцати" в течение одного года — с 1 декабря 2022 года по 30 ноября 2023 года. Ожидается, что в период своего председательства Индия проведет более 200 встреч "группы двадцати" по всей стране, начиная с декабря 2022 года. Саммит G20 на уровне глав государств и правительств запланирован на 9 и 10 сентября 2023 года в Нью-Дели.