МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Руководители организаций в России должны будут обеспечивать наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей эвакуационных выходов и дверных замков с 1 марта 2023 года. Стратегическим предприятиям запретили создавать частную пожарную охрану

Соответствующие изменения вносятся в постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в РФ" от 24 октября 2022 года.

"Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания", — говорится в документе.

В предыдущей редакции правил противопожарного режима не прописывалось, кто именно отвечает за эту работу.

Кроме этого, руководитель организации должен утверждать инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого здания, сооружения или группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу. Он также должен обеспечивать ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты и внесение в него информации. При этом допускается ведение журнала в электронном виде.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

В новой версии правил также представлены нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара (за исключением автозаправочных станций).