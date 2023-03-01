2023-03-01T04:50:15+03:00
2023-03-01T04:50:15+03:00
2023-03-01T04:50:15+03:00
2023
https://1prime.ru/macroeconomics/20230301/839939038.html
В Японии в марте подорожают более трех тысяч наименований продуктов
Макроэкономика
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Более 3 тысяч наименований продуктов питания подорожают в Японии в марте, такие данные обнародовал исследовательский центр Teikoku Databank. Согласно опросам, проведенным среди... ПРАЙМ, 01.03.2023
макроэкономика, экономика, новости, япония, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 1 мар — ПРАЙМ. Более 3 тысяч наименований продуктов питания подорожают в Японии в марте, такие данные обнародовал исследовательский центр Teikoku Databank.
Согласно опросам, проведенным среди 195 компаний, в марте вырастут цены на 3442 наименования продуктов и напитков. В апреле ожидается еще одна волна повышения цен на 4892 наименования продуктов.
В феврале цены выросли на 5528 наименования.
Согласно обнародованным ранее статистическим данным, рост цен в Японии в январе составил рекордные за 41 год и 4 месяца 4,2%.