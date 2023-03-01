ТОКИО, 1 мар — ПРАЙМ. Более 3 тысяч наименований продуктов питания подорожают в Японии в марте, такие данные обнародовал исследовательский центр Teikoku Databank. Годовая инфляция в Испании выросла в феврале

Согласно опросам, проведенным среди 195 компаний, в марте вырастут цены на 3442 наименования продуктов и напитков. В апреле ожидается еще одна волна повышения цен на 4892 наименования продуктов.

В феврале цены выросли на 5528 наименования.

Согласно обнародованным ранее статистическим данным, рост цен в Японии в январе составил рекордные за 41 год и 4 месяца 4,2%.