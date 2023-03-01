МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать единый реестр пострадавших предприятий в регионах со средним уровнем реагирования, сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей. Бизнес поделился ожиданиями от послания Путина Федеральному собранию

"В письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина Борис Титов предложил создать единый реестр пострадавших предприятий в регионах со средним уровнем реагирования, в который будут включаться данные о предприятиях и размере понесенного ими ущерба", — говорится в релизе. Ущерб, указывается в нем, предлагается компенсировать из бюджета, а оценку его проводить силами независимых оценщиков по единым утвержденным методикам.

По информации, которая поступает в адрес уполномоченного, подчеркивается в пресс-релизе, предприниматели из этих регионов сталкиваются, в частности, с такими проблемами, как физическое разрушение зданий и инфраструктуры предприятий, выпадение из оборота сельхозземель, расположенных в приграничных районах, резкое снижение объемов туристической деятельности и социального предпринимательства.

"Объем суммарных потерь значительный, при этом источник их компенсации не определен. В отличие от мер компенсации ущерба, нанесенного имуществу граждан, утвержденного правительством набора мер и критериев, поддержки предпринимателей не существует", — заметил Титов.

Страховые же компании, по его словам, отказывают в выплатах по действующим договорам, ссылаясь на нестраховой характер случаев, а в заключении новых договоров они или отказывают, или предлагают заключать их по очень высоким, нерыночным ставкам, которые делают работу на этих территориях невыгодной.

"Не существует единой методики определения ущерба. Более того, поскольку в ряде приграничных зон движение ограничено и доступ к пострадавшим объектам отсутствует, страховые компании и оценщики нередко в принципе не могут определить причиненный ущерб", — заключил омбудсмен.