МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Объем внешнего госдолга России в 2022 году сократился впервые за три года и составил 4,039 триллиона рублей, подсчитало РИА Новости на основе предоставленных Счетной палатой данных. Лавров оценил состояние российской экономики в условиях санкций

Согласно расчетам агентства, впервые за три года объем внешнего госдолга РФ сократился: по итогам 2019 года он составил 3,395 триллиона рублей, 2020 года — 4,189 триллиона рублей, в 2021 году — 4,435 триллиона рублей, а в 2022 году — 4,039 триллиона рублей. В то же время, как сообщили РИА Новости в Счетной палате, объем общего госдолга страны по итогам прошлого года составил 22,82 триллиона рублей, а его доля относительно ВВП упала до 17,1% с 18,1%.

"По состоянию на 1 января 2023 года объем государственного долга Российской Федерации составил 22 819,5 млрд рублей (17,1% ВВП), в том числе: объем государственного внутреннего долга РФ по состоянию на 1 января 2023 года составил 18 781,0 млрд рублей, в том числе по государственным гарантиям – 701,7 млрд рублей; объем государственного внешнего долга РФ по состоянию на 1 января 2023 года составил 4 038,6 млрд рублей, в том числе по государственным гарантиям – 1 381,9 млрд рублей", — сообщили РИА Новости в Счетной палате, добавив, что в настоящее время вопрос корпоративного долга изучается контрольным ведомством.

Аудиторы также сообщили, что озвученные цифры госдолга вписываются в "норму". "По мнению Счетной палаты РФ, с учетом накопленных резервов в настоящее время государственный долг Российской Федерации находится на безопасном уровне (фундаментальным фактором устойчивости рынка является низкое соотношение "долг/ВВП" – наименьшее в "Группе 20")", — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Счетной палате отметили, в международной практике безопасным считается уровень госдолга в пределах до 20% ВВП. "Законодательством Российской Федерации не установлено предельное значение уровня государственного долга Российской Федерации по отношению к ВВП. Ежегодно законами о бюджете устанавливаются абсолютные верхние пределы государственного внутреннего долга и государственного внешнего долга РФ", — пояснили в пресс-службе.

Кроме того, там также обратили внимание, что безопасный уровень госдолга для каждой страны определяется индивидуально исходя из уровня развития ее экономики и уровня устойчивости к стрессовым ситуациям. "Так, имеющийся у целого ряда развитых стран уровень госдолга, близкий и даже превышающий 100% ВВП, не оказывает значимого влияния на их экономическую устойчивость", — отметило контрольное ведомство.