МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Запад обеспокоен тем, что российская экономика далека от "краха", предсказанного министром финансов Франции Брюно Лё Мэром после начала спецоперации на Украине, пишет эмиратское издание Al-Ain. В США признали, что авиакомпании России выдержали удар санкций

Как отмечается, Россия выстояла под давлением западных санкций, хотя некоторые международные институты ожидали обвала рубля и сокращения экономики страны на 10-20 процентов. Тем не менее, Российская экономика в 2022 году показала лучшие результаты. МВФ в апреле прошлого года прогнозировал падение ВВП России на 18,5 процента, а фактически экономика страны сократилась менее чем на 2,5 процента.

В отношении Москвы суммарно было введено более шести тысяч санкций в различных областях — экономическая, торговая, банковская, военная, научная и другие. Также был установлен потолок цен на российскую сырую нефть, транспортируемую по морю, в размере 60 долларов за баррель.

Очевидная устойчивость российской экономики обусловлена, прежде всего, ростом цен на нефть и газ в 2022 году. Это компенсировало снижение объемов экспорта, составившего около 25 процентов, отмечает издание.

"Оборонная промышленность также внесла вклад в развитие российской экономики. Резкий рост производства является явным признаком успеха некоторых отраслей военно-промышленного комплекса страны", — говорится в материале.

Еще одной сильной стороной российской экономики является аграрный сектор, добавляет автор.

Кроме того, как отмечается, был налажен параллельный импорт, благодаря чему западные товары беспрепятственно поступают в Россию через третьи страны — Киргизию, Армению или Грузию.

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