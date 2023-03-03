МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в январе снизилась до 2,4% с декабрьского уровня в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Темпы роста цен в Токио снизились впервые более чем за год

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя.

Число безработных в стране в январе составило 1,64 миллиона человек, что на 210 тысяч (на 11,4%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 41,61 миллиона человек, сократившись на 650 тысяч (на 1,5%) в годовом выражении.