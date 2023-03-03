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2023
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Темпы роста цен в Токио снизились впервые более чем за год
Макроэкономика
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Годовой темп роста цен в Токио, по предварительным данным, по итогам февраля составил 3,3%, сообщило министерство общенациональных дел Японии в пятницу. Таким образом, впервые за... ПРАЙМ, 03.03.2023
макроэкономика, экономика, новости, япония, инфляция, токио
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 3 мар — ПРАЙМ. Годовой темп роста цен в Токио, по предварительным данным, по итогам февраля составил 3,3%, сообщило министерство общенациональных дел Японии в пятницу.
Таким образом, впервые за 13 месяцев наблюдается замедление темпов инфляции, наблюдаемой помесячно.
Месяцем ранее годовой рост цен составил 4,3% и стал рекордным с мая 1981 года.
Лидерами роста цен в японской столице стали: хлеб – 14,6%, растительное масло – 32%, газированные напитки — 15,7%, газ — 20,4%, холодильники — 43,6%, сотовые телефонные аппараты — 20,8%.