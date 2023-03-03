ТОКИО, 3 мар — ПРАЙМ. Годовой темп роста цен в Токио, по предварительным данным, по итогам февраля составил 3,3%, сообщило министерство общенациональных дел Японии в пятницу. Безработица в Японии в январе неожиданно снизилась до 2,4 процента

Таким образом, впервые за 13 месяцев наблюдается замедление темпов инфляции, наблюдаемой помесячно.

Месяцем ранее годовой рост цен составил 4,3% и стал рекордным с мая 1981 года.

Лидерами роста цен в японской столице стали: хлеб – 14,6%, растительное масло – 32%, газированные напитки — 15,7%, газ — 20,4%, холодильники — 43,6%, сотовые телефонные аппараты — 20,8%.