МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Минпромторг Афганистана, представители российского бизнеса, инвесторов Ирана и специалистов из Пакистана заключили в начале февраля в Кабуле меморандум о намерениях по инфраструктурным проектам с общей капитализацией в 1 миллиард долларов, который предполагает в том числе строительство угольной ТЭС, добычу полезных ископаемых и модернизацию газопровода в Герате, заявили РИА Новости в МИД России. Небензя указал на снижение поставок по "зерновой сделке" в бедные страны

В российском министерстве обратили внимание, что "информация относительно создания "торгового союза между Россией и Афганистаном на 1 миллиард долларов" основана на неточной публичной интерпретации соглашения, достигнутого афганскими властями с одной из российских частных компаний".

"В соответствии с подписанным в Кабуле 5 февраля четырехсторонним — министерство промышленности и торговли Афганистана, группа иранских инвесторов, группа пакистанских специалистов и представители российского бизнеса, — меморандумом о намерениях по реализации ряда инфраструктурных проектов на территории Афганистана российский экономоператор "КЭР-Холдинг" планирует строительство в провинции Саманган угольной тепловой электростанции (ТЭС) мощностью 200 МВт", — сказали в российском министерстве иностранных дел.

"В меморандуме с общей предполагаемой капитализацией в 1 млрд долларов США упомянуты еще семь инвестпроектов: строительство автомагистрали Кабул – Милак (провинция Нимруз), реконструкция тоннеля "Саланг", водопроводная система Панджшер – Кабул, добыча полезных ископаемых, модернизация газопровода в провинции Герат, развитие угольных месторождений, а также строительство станций водоочистки", — пояснили в МИД.

В начале августа 2021 года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября того же года был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.

* Движение находится под санкциями СБ ООН за террористическую деятельность