МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американская администрация расширяет штат федеральных прокуроров, расследующих нарушения санкционного режима в отношении России, сообщает газета Wall Street Journal. Запад обеспокоен тем, что российская экономика далека от "краха", пишет СМИ

По словам помощника генерального прокурора США Мэтта Олсена, минюст добавит 25 новых прокуроров в службу контрразведки и в отдел экспортного контроля.

Новые прокуроры будут работать с корпорациями над расследованием случаев уклонения от санкций, а также выдвигать уголовные обвинения против компаний в случае нарушений. Некоторые из этих прокуроров — новые сотрудники, а некоторые были перераспределены из других отделов, отмечает издание.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.