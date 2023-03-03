МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Американская администрация расширяет штат федеральных прокуроров, расследующих нарушения санкционного режима в отношении России, сообщает газета Wall Street Journal.
По словам помощника генерального прокурора США Мэтта Олсена, минюст добавит 25 новых прокуроров в службу контрразведки и в отдел экспортного контроля.
Новые прокуроры будут работать с корпорациями над расследованием случаев уклонения от санкций, а также выдвигать уголовные обвинения против компаний в случае нарушений. Некоторые из этих прокуроров — новые сотрудники, а некоторые были перераспределены из других отделов, отмечает издание.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.