Посольство России указало на причины фабрикации инцидента в Солсбери
Посольство России: Лондон сфабриковал инцидент в Солсбери для подготовки к конфликту с Москвой
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Великобритания сфабриковали отравление Сергея и Юлии Скрипалей, чтобы подготовить население и союзников к конфронтации с Москвой, заявило российское посольство в Лондоне.
"Очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России. Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость", — говорится в Telegram-канале дипмиссии.
В посольстве добавили, что британские власти так и не установили истинные обстоятельства произошедшего.
В марте 20118 года Британия заявила, что в Солсбери произошло отравление осужденного в России за госизмену экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инцидент спровоцировал международный скандал. Позже в Скотланд-Ярде заявили, что другие мужчина и женщина отравились тем же веществом. Пострадавшая 44-летняя женщина умерла в больнице. Лондон считает, что к применению боевого отравляющего вещества А234 якобы причастна Россия, Москва обвинения отрицает.