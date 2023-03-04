МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Великобритания сфабриковали отравление Сергея и Юлии Скрипалей, чтобы подготовить население и союзников к конфронтации с Москвой, заявило российское посольство в Лондоне. В США назвали причину грозящей человечеству гибели

"Очевидно, что события 2018 года были лишь "пробным шаром" в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России. Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость", — говорится в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве добавили, что британские власти так и не установили истинные обстоятельства произошедшего.

В марте 20118 года Британия заявила, что в Солсбери произошло отравление осужденного в России за госизмену экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Инцидент спровоцировал международный скандал. Позже в Скотланд-Ярде заявили, что другие мужчина и женщина отравились тем же веществом. Пострадавшая 44-летняя женщина умерла в больнице. Лондон считает, что к применению боевого отравляющего вещества А234 якобы причастна Россия, Москва обвинения отрицает.