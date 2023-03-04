МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Политика, которую США проводили в 1990-е годы, привела ко многим ошибкам, последствия которых негативно влияют на нынешнюю международную политическую обстановку, заявил в интервью изданию New Yorker американский экономист Джеффри Сакс. В США назвали причину грозящей человечеству гибели

По его словам, украинский конфликт отражает растущую напряженность между Соединенными Штатами и Россией, существующую вот уже четверть века.

Профессор пояснил, что США видели себя стратегическими лидерами положения в мире, которое сложилось после 1991 года. "В частности, они были уверены, что мир однополярен, и что Соединенные Штаты могут делать практически все что угодно. Включая размещение своих вооруженных сил где и когда они захотят, заключение и выход из договоров, когда Вашингтон этого захочет, причем безо всяких серьезных последствий для себя", — отметил он.

Сакс назвал расширение НАТО, осуществлявшееся несколькими волнами, ошибкой, которая в числе прочих повлекла переживаемую ныне напряженность, и такое мнение разделяли многие американские политики, напомнил он.

Ошибкой он назвал и войну в Сербии с бомбардировками ее силами альянса.

События 2013-2014 года в Киеве Сакс назвал госпереворотом. "Когда в конце 2013 года вспыхнули протесты против Януковича, США воспользовались случаем и проявили себя весьма активно, причем довольно, так скажем, прямолинейно — платили большие деньги тем, кто руководил этим так называемым движением Майдана и помогали финансировать госпереворот", — подчеркнул он.

Говоря о возможном выходе из конфликта, Сакс призвал к переговорам. "Мы должны попытаться договориться. Это моя точка зрения. Мы должны попытаться договориться", — отметил он.