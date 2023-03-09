ВАШИНГТОН, 9 мар — ПРАЙМ. Западные санкции оказались для России бодрящим душем, который подстегнул в стране опережающее импортозамещение, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Газету Daily Mail поразила жизнь в России после года западных санкций

"Зачинщиков санкций можно только поблагодарить за искусственно созданную возможность по-настоящему заняться опережающим импортозамещением. Прежде всего — в сфере новых технологий, от которых недоброжелатели безуспешно пытаются нас "отключить". Рестрикции оказались для российского бизнеса наподобие бодрящего утреннего душа", — написал Антонов в статье для газеты "Коммерсант".

По его словам, "несмотря на мрачные прогнозы, российская экономика устояла под таким, без преувеличения, беспрецедентным и всесторонним натиском".

"Никакого обвала рынка так и не произошло. По последним оценкам, сокращение ВВП России по итогам 2022 года ограничилось 2,1%. На "коллапс" никак не тянет", — заявил Антонов.

Он отметил, что, по прогнозу МВФ, рост ВВП произойдет уже в 2023 году. "Пусть цифра невелика — 0,3% (в 2024 году — уже 2,1%), но это выше, чем даже у "прогрессивных" западных юрисдикций. А если верить некоторым экспертам, продолжающим указывать на высокую вероятность рецессии в американском хозяйстве — больше, чем в США", — написал посол.

По словам Антонова, американские эксперты уже указывают на просчеты Вашингтона в отношении Москвы, способность России переориентироваться и не допустить дефицита товаров оказалась недооцененной.

Антонов отметил, что уже год, как против России развязана "невиданная по масштабам санкционная война".

"Антирыночные решения наших бывших партнеров привели к серьезной эрозии основ мировой экономики", — указал он.

Как пишет Антонов, воздействие нестабильной глобальной экономической конъюнктуры ощущают и американцы.

"Вашингтон старается обставить политику "адских" санкций против зарубежных конкурентов яркими, но лишь псевдоблаговидными предлогами. Непредвзятому наблюдателю ясно, что речь идет о банальной корысти. Ориентации на решение собственных задач. Даже если последние расходятся с приоритетами ближайших союзников", – отметил он.

По его словам, Россия в данном контексте — не исключение.

"Соединенные Штаты пытаются наказать нас за столь неслыханную "наглость", как защиту — после исчерпания всех политико-дипломатических методов — коренных интересов национальной безопасности. Принудить к развороту на 180 градусов в формировании внешнего курса. А также отказаться от "вредной" идеи выстраивания более справедливой, полицентричной архитектуры международных отношений", — считает Антонов.

"Запутанные ограничения бьют не глядя, даже по абсолютно не связанным с политикой, жизненно важным сферам, таким как сельское хозяйство и производство удобрений. Дошло до того, что американцы сами себе запретили покупать не только бензин из российской нефти, но даже, к примеру, высококачественные отечественные морепродукты. Абсурд", — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что США не стали довольствоваться этим, вмешавшись в фундаментальные основы энергорынков, стремясь установить "нелегитимный ценовой диктат от имени покупателей углеводородов".

"Крайне дестабилизирует мировое хозяйство откровенное воровство российских активов. Причем совершается оно вопреки базовому принципу хваленого англосаксонского права — неприкосновенности частной собственности", — отметил он.

"Апогей деструктивных инициатив западников под эгидой Вашингтона — использование в собственных конъюнктурных целях террористических методов. За примером далеко ходить не надо — взрывы, разрушившие протянутые с огромным трудом по дну Балтийского моря "Северные потоки", были именно терактами", — заявил посол.

По его словам, высокий профессионализм российского правительства и финрегуляторов, сумевших стабилизировать банковский сектор и валютную сферу, оперативно наладить собственное производство там, где образовался вакуум из-за вынужденного ухода западных компаний, признают и в Вашингтоне.

"В условиях "идеального шторма" Россия продолжает добросовестно выполнять свои долговые обязательства. Остается надежным поставщиком критически важной продукции — прежде всего, энергоносителей, зерна, удобрений. Более того, мы в ускоренном порядке готовимся к выходу на новые рубежи. Открываются бескрайние перспективы в развитии инфраструктуры, обрабатывающей промышленности и внутреннего туризма. Серьезное внимание уделяется выстраиванию новых логистических коридоров и модернизации портов. Это позволит значительно расширить экономические связи с действительно заинтересованными в обоюдовыгодном взаимодействии государствами", — указал дипломат.

Он отметил, что "к большинству стран-инициаторов ограничений вернулся своеобразный "бумеранг" в виде рекордной инфляции, закрытия предприятий, потери рабочих мест и доступа к емкому российскому рынку, дефицита энергосырья, а также падения доверия к доллару как средству платежа и накопления активов".