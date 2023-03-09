МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Каждый восьмой россиянин ни разу не брал отпуск за последние два года, и еще столько же отдыхали за этот период лишь единожды, говорится в исследовании сервиса по поиску авиабилетов "Авиасейлс".

"12% россиян остались без отпуска в 2021-22 годах, то есть каждый восьмой. Еще 13% опрошенных были в отпуске лишь один раз за последние два года, 27% — два раза. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие. 64% участников исследования, если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города", — рассказали аналитики.

В сервисе отметили, что анализ ответов респондентов позволил установить взаимосвязь между фактом отсутствия отпуска и психическим состоянием. "Участники опроса, пропустившие отпуск, описывают свои эмоции как "опустошенность" (34%), "истощение" (21%), "стресс" (18%), а также "раздражительность, агрессия" (18%)", — сообщили в компании.

"Упущенные каникулы — один из отрицательных факторов, сказывающихся на общем состоянии. Фрустрация от желания полноценно отдохнуть и невозможность сделать это может вести по меньшей мере к невротизации", — прокомментировала ситуацию психолог-тренер, кандидат психологических наук Лариса Фоменко.

Эксперт дополнительно подчеркивает необходимость разнообразия в планировании каникул. "Отрываться от привычной рутины нужно два раза в год. А отпуск стоит разделить на лечебно-оздоровительный и активный в путешествии", ​- сказала Фоменко.

"Данные опроса совпадают с оценкой специалиста: кратковременный отдых (прогулки, поход в СПА-комплекс или баню, загородный отдых) не конкурирует с путешествиями, а воспринимается как "подорожник", то есть временная помощь. Респонденты расценивают именно перелеты в качестве "лекарства" и гарантированного способа расслабиться, восстановиться и вернуться к обычной жизни полным сил", — заключили в "Авиасейлс".