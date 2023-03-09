ПЕКИН, 9 мар — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая — основной показатель инфляции — в феврале 2023 года вырос на 1% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в четверг данные государственного статистического управления КНР.

CPI в городах и сельской местности в феврале в годовом выражении вырос на 1%. Продовольственные товары подорожали на 2,6%, непродовольственные — на 0,6%, потребительские — на 1,2%, услуги — на 0,6%.

Цены на свежие фрукты в феврале в годовом выражении выросли на 8,5%, овощи подешевели на 3,8%, яйца подорожали на 7,8%, продукция водного промысла подешевела на 1,5%, цены на мясо выросли на 1,9%, в том числе свинина подорожала на 3,9%.

Услуги здравоохранения в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожали на 1%, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия выросли на 1,2%, на транспорт и связь – на 0,1%, жилье подешевело на 0,1%, уточняет статистическое управление.

Тем временем индекс цен производителей (PPI) в феврале в годовом выражении снизился на 1,4%.

Как следует из обнародованного ранее социально-экономического плана развития страны, ожидается, что инфляция в Китае в 2023 году составит около 3%. По итогам 2022 года инфляция в Китае составила 2%, хотя власти ожидали роста примерно в 3%.