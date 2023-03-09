МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Только 41% граждан, заключивших социальные контракты, вышел из черты бедности — их доход превысил прожиточный минимум, у 59% респондентов доход либо увеличился в пределах прожиточного минимума, либо не увеличился вовсе, следует из письма Общероссийского народного фронта исполняющей обязанности председателя Счетной палаты РФ Галине Изотовой, которое есть в распоряжении РИА Новости. Правительство уделит особое внимание росту реальных зарплат в 2023 году

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал Счетной палате и ОНФ до 15 марта проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи и представить предложения.

"Народный фронт в январе-феврале 2023 года провел выборочный мониторинг сферы оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта в десяти субъектах Российской Федерации… Только у 41 процента участников мониторинга доход по итогам действия социального контракта увеличился настолько, что они вышли из черты бедности, а именно превысил величину регионального прожиточного минимума. У 59 процентов респондентов доход хотя и увеличился, но в пределах прожиточного минимума, либо не увеличился вовсе", — следует из письма.

Отмечается, что наиболее востребованными направлениями по оказанию государственной соцпомощи в виде социальных контрактов в 2021 году стали помощь в поиске работы, поддержка в ведении индивидуальной предпринимательской деятельности и помощь в сложной жизненной ситуации. Также в 2022 году "немного выросла" востребованность открытия собственного дела, а наименьшее число заключенных соцконтрактов в 2021-2022 годах пришлось на долю направления по ведению личного подсобного хозяйства, говорится в документе.

"Отдельно следует отметить, что не изменились доходы в основном у тех граждан, которые воспользовались социальным контрактов как разовой помощью в трудной жизненной ситуации. Наиболее результативны с точки зрения повышения доходов оказались такие направления, как развитие своего дела, поиск работы и ведение личного подсобного хозяйства", — добавили в письме.

Также Народный фронт в своем анализе подчеркнул, что не в каждом исследуемом регионе в нормативно-правовых актах определены конкретные трудные жизненные ситуации или условия для продления или расторжения социального контракта, также по-разному проводится и оценка нуждаемости семьи в помощи.

Анализ результативности оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи проводился в Карелии, Чувашии, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.