МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Одно из самых интересных изобретений в России с начала текущего года связано с производством животного белка из растительных отходов, рассказали RT в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики

Там уточнили, что сырьем в ходе применения такой технологии могут служить фуражное зерно, отходы растениеводства, древесные опилки. В России технология может быть перспективна в том числе для создания собственного производства пищевых продуктов, кормов для животных и рыб, отметили специалисты.

Также в обществе изобретателей рассказали о создании биоразлагаемого сорбента для сельского хозяйства "Твердая вода". Отмечается, что один грамм вещества способен удерживать до 500 миллилитров воды, что резко повышает урожайность сельхозпродукции, особенно на территориях с засушливым климатом и в зонах рискованного земледелия. Вещество может работать до десяти лет, после чего разлагается, не нанося вреда плодородной почве. Оно также может использоваться для производства гигиенических средств и памперсов. "производимые сегодня сорбенты широкого потребительского применения не являются биоразлагаемыми, что создаёт дополнительную экологическую нагрузку", — отметили в обществе.

Также в пресс-службе упомянули разработанные российскими изобретателями "триботехнические составы", которые предназначены для снижения степени износа и восстановления поверхности трения в машинах и механизмах авто- и железнодорожного транспорта. Одной обработки двигателя таким составом хватает на 50 тысяч километров пробега а эффект применения заметен уже через 500 километров пробега.