МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. ВВП Японии в четвертом квартале 2022 года, по окончательной оценке, поднялся на 0,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. Канал NHK сообщил о рекордном сокращении реальных зарплат в Японии

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали увеличение на 0,8%. Предварительная оценка предполагала рост на 0,6%.

К предыдущему кварталу ВВП Японии остался стабилен. Аналитики прогнозировали рост на 0,2%.

По сравнению с четвертым кварталом 2021 года показатель вырос на 0,4%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, в четвертом квартале вырос на 0,3% к предыдущему кварталу.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде сократился на 0,3% в квартальном выражении, частных — на 0,5%. Экспорт в квартальном выражении увеличился на 1,5%, а импорт — снизился на 0,4%.