МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается запретить уничтожать немаркированную продукцию и предоставить кабмину полномочия утверждать порядок переработки и использования такой продукции, копия текста законопроекта размещена в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослава Нилова.

"Законопроектом предлагается запретить уничтожать немаркированную продукцию и предоставить Правительству Российской Федерации полномочие в части утверждения порядка переработки и использования такой продукции для государственных и муниципальных нужд", — сообщается в тексте пояснительной записки.

Согласно тексту пояснительной записки к проекту, в настоящий момент товар без маркировки считается контрафактным и подлежит уничтожению.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, данная мера будет способствовать смягчению падения уровня доходов, а также поможет сэкономить бюджетные средства.