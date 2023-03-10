МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Статью уголовного кодекса об ограничении конкуренции следует частично декриминализовать в России, отделив картели на товарных рынках от сговоров на торгах, заявил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Хотелось бы дополнить перечень изменений, предлагаемых внести в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, темой, которая пока не затронута. Мы предлагаем частично декриминализовать статью 178 УК РФ (ограничение конкуренции). А именно — отделить картели на товарных рынках от сговоров на торгах и вывести картели на товарных рынках из-под уголовной ответственности", — сказал он.

По статистике Федеральной антимонопольной службы, напомнил омбудсмен, 95% всех выявляемых картелей – это сговоры на торгах, и лишь остальные 5% — сговоры на товарных рынках.

"Картели на товарных рынках – это экономическое правонарушение, которое (в отличие от сговора на торгах) не наносит существенный вред государству, не приводит к срыву национальных проектов, а лицо, совершившее его, не нуждается в изоляции от общества", — подчеркнул Титов.

"Стоимость на товарных рынках, (за исключением социально значимых товаров) достаточно эффективно регулируется самим рынком", — добавил он.

Так что уголовные санкции за данный вид правонарушений, по его мнению, избыточны. "Картели на товарных рынках могут и должны пресекаться исключительно экономическими санкциями", — заключил уполномоченный.