МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Чат-бот ChatGPT связал лидерские позиции доллара среди резервных валют с его высокой ликвидностью и объемом экономики США, соответствующий ответ нейросеть сгенерировала на вопросы РИА Новости. Чат-бот ChatGPT предсказал будущее российской экономики

"В международных финансовых операциях доллар широко используется для расчетов и оплаты, а также для инвестирования. Также США имеют крупную экономику и являются одной из ведущих стран в мире, что также поддерживает стабильность доллара", — сообщила нейросеть, отвечая на вопрос о причинах лидерских позиций доллара среди мировых валют.

При этом чат-бот ушел от прямого ответа на вопрос, сколько рублей будет стоить доллар через год, предложив найти актуальные новости и статистику о курсе доллара. "К сожалению, я не могу точно предсказать будущие изменения курса доллара и других валют. Курсы валют зависят от многих факторов, таких как макроэкономические события, политические изменения, мировые тренды и другие внешние факторы", — говорится в ответе нейросети.

Кроме того, чат-бот проанализировал инвестиционные плюсы и минусы доллара в сравнении с золотом. "Золото — это традиционный инструмент для защиты от инфляции и сохранения стоимости в долгосрочной перспективе. Однако курс золота может колебаться в краткосрочной перспективе, и инвестирование в золото может быть менее ликвидным, чем инвестирование в доллары", — объяснил он.

"Доллары, с другой стороны, являются широко распространенной резервной валютой и инструментом для расчетов и оплаты. Доллары могут быть инвестированы в стабильные и ликвидные государственные облигации", — добавил он. В качестве резюме чат-бот предложил рассмотреть "хрестоматийную" комбинацию инвестиций в золото и доллары для диверсификации портфеля и уменьшения рисков.

Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября прошлого года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Бот принадлежит компании OpenAI. Одним из ее сооснователей в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.