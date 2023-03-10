МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Особое мнение Венгрии по поводу антироссийских санкций раздражает ЕС, но пока не влияет на его политику — хотя ситуация со временем может измениться, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Пушков рассказал, почему США ждет крах

Он прокомментировал сообщение из Будапешта, где появилось множество агитационных плакатов, направленных против санкций. На них отмечается, что 97 процентов венгров против санкций, это итог национальных консультаций — добровольного анкетирования по почте или онлайн, которое проходило на протяжении двух месяцев.

Пушков напомнил, что в истории не раз бывало так, что один голос, поддержанный давлением обстоятельств, постепенно склонял на свою сторону другие голоса.

"Обстоятельства — например, осознание на Западе бесперспективности поддержки Украины, должны созреть. Но сами по себе они не создаются. Их необходимо создать", — подчеркнул сенатор.