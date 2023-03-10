МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Особое мнение Венгрии по поводу антироссийских санкций раздражает ЕС, но пока не влияет на его политику — хотя ситуация со временем может измениться, отметил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
Он прокомментировал сообщение из Будапешта, где появилось множество агитационных плакатов, направленных против санкций. На них отмечается, что 97 процентов венгров против санкций, это итог национальных консультаций — добровольного анкетирования по почте или онлайн, которое проходило на протяжении двух месяцев.
Пушков напомнил, что в истории не раз бывало так, что один голос, поддержанный давлением обстоятельств, постепенно склонял на свою сторону другие голоса.
"Обстоятельства — например, осознание на Западе бесперспективности поддержки Украины, должны созреть. Но сами по себе они не создаются. Их необходимо создать", — подчеркнул сенатор.