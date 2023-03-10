МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на экономическом форуме в Будапеште, что стране придется "много думать", как выстраивать взаимоотношения с Россией в ближайшие годы. Пушков прокомментировал массовое неприятие венграми санкций против России

По его словам, призывы восстановить связи между Европой и Россией после окончания украинского конфликта понятны, но "далеки от реальности".

"Поэтому внешней и экономической политике Венгрии необходимо много думать о том, какую систему отношений мы можем установить и поддерживать с Россией в ближайшие 10–15 лет", — сказал премьер.

По словам Орбана, в интересах страны — сохранить как можно больше связей с Россией прежде всего в сфере энергетики.

Как отметил венгерский лидер, по ряду причин, в основном, энергетического характера, в интересах Будапешта сохранить как можно больше отношений с Москвой. Но будет ли такой подход успешным и как долго он будет успешным — на это сегодня никто не может ответить, добавил он.