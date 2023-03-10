МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Решение властей Польши заставить беженцев с Украины оплачивать половину расходов на жилье — это "удар" по Владимиру Зеленскому, пишет британская газета Daily Express. Пушков спрогнозировал судьбу украинских беженцев в Польше

С 1 марта те беженцы, которые находятся в Польше более 120 дней, обязаны оплачивать половину стоимости проживания, при этом не более 40 злотых (около 700 рублей) в сутки. С мая украинским гражданам нужно будет оплачивать 75 процентов стоимости проживания, если они находятся в Польше более 180 дней, лимит в сутки — 60 злотых (около тысячи рублей).

При этом ограничения не распространяются на представителей "уязвимых групп" — таких как дети, пенсионеры, беременные женщины, родители-одиночки, родители с детьми в возрасте до 12 лет и лица, находящиеся в особо тяжелом финансовом положении.

В дополнение к льготам на жилье беженцы пользуются другими правами за счет государства — такими, как бесплатный общественный транспорт и медобслуживание, а также многими из тех же социальных льгот, на которые имеют право граждане Польши, включая ежемесячное пособие на ребенка в размере 500 злотых (8,5 тысячи рублей). Такие льготы не будут затронуты изменениями.

Варшава объяснила пересмотр правил неспособностью продолжать платить за проживание 80 тысяч украинцев. Глава МВД Мариуш Каминьский сообщил, что Варшава получила 123 миллиона евро из специального миграционного фонда ЕС, но их недостаточно.

Также власти привели мнение экспертов, полагающих, что оптимальный срок помощи беженцам — не более года. "Эти правила носят мотивирующий характер", — заявил замглавы МВД Павел Шефернакер.

По данным властей, в Польше находятся 950 тысяч беженцев из соседней страны, а всего в стране живут 2,3 миллиона украинцев.