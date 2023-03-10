ПЕКИН, 10 мар — ПРАЙМ. Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий пятилетний срок, такое решение единогласно приняли депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в пятницу, свидетельствуют итоги голосования. В Китае считают важным вести диалог с США в сфере торговли

Также Си Цзиньпина избрали на должность главы Центрального военного совета (ЦВС) страны. Это государственный орган, осуществляющий руководство и единое командование всеми вооруженными силами страны, то есть Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и Народной вооруженной полицией. Он был учрежден в декабре 1982 года, его первым председателем был Дэн Сяопин.

Выборы главы государства прошли в пятницу утром на третьем пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва путем тайного голосования.

Си Цзиньпин стал первым в истории КНР председателем, которого избрали на третий срок.

Нынешний лидер страны первый раз был избран на должность председателя на сессии ВСНП 12-го созыва 14 марта 2013 года, а 17 марта 2018 года на сессии ВСНП 13-го созыва был переизбран на второй пятилетний срок.

Пост председателя КНР учрежден с принятием конституции страны в 1954 году, первым председателем был Мао Цзэдун. Должность была упразднена в 1975 году и восстановлена в 1982 году. Ранее конституция ограничивала нахождение одного и того же человека на посту председателя двумя пятилетними сроками, но после внесения поправок в основной закон на парламентской сессии в марте 2018 года ограничения по количеству сроков были отменены.

Си Цзиньпину в 2023 году исполнится 70 лет и никаких точных прогнозов о том, как долго он планирует оставаться у власти, нет. Некоторые аналитики склоняются к тому, что он стремится сохранить за собой должность минимум до 2035 года, на этот период намечен первый этап "социалистической модернизации и возрождения китайской нации", в ходе которого должен быть заложен фундамент для развития общества среднего достатка, модернизирована армия, проведены социальные, экономические и политические реформы.

Также депутаты избрали первого заместителя премьера Госсовета КНР Хань Чжэна на пост заместителя председателя КНР.

Бывший секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи избран председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.