МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Открыть собственный бизнес хотели бы 84% школьников и 82% студентов из России, при этом молодежь больше всего привлекает технологический бизнес, традиционный бизнес и соцпроекты, говорится в совместном исследовании "Сбера" и президентской платформы "Россия — страна возможностей", которое есть у РИА Новости. ВЭБ оценил возможность поддержки технологичных проектов России

"Среди опрошенных школьников — 84% желающих основать бизнес, среди студентов — 82%", — выяснили специалисты, опросив 1226 человек старше 14 лет. Отмечается, что треть участников исследования — школьники, 26% — студенты, 20% — совмещают учебу с работой, при этом 38% младше 18 лет, 39% — от 18 до 24 лет, 23% — 25 лет и старше.

Так, 36% респондентов хотели бы вести технологический бизнес, 33% — традиционный бизнес, то есть открыть кафе, торговое предприятие, салон красоты и так далее, а еще 17% интересуются социальными проектами. Среди преимуществ предпринимательства перед корпоративной карьерой молодежь выделила возможность создавать новые продукты (76%), выбирать проекты, которые нравятся (53%), сформировать свою команду и окружение (50%) и возможность получить известность и признание обществом (43%). Кроме того, 46% видят плюсы в том, что зарплата зависит только от себя.

Также в качестве преимуществ своего бизнеса молодежь отметила гибкий график (девушки — 42%, юноши — 31%) и возможность удаленной работы (девушки — 25%, юноши — 16%). А вот чем старше человек, тем реже он считает преимуществом гибкий график и отсутствие руководителя, отметили аналитики.

Более половины (54%) опрошенных полагают, что вести собственный бизнес в России скорее сложно. Среди препятствий для начала своего дела называют финансовые ограничения (65%), дефицит знаний и навыков (54%), непонимание, с чего начать (44%) и отсутствие единомышленников и экспертизы для продвижения идей (30%). Важными для предпринимателя 87% опрошенных считают мягкие навыки — коммуникабельность, креатив, критическое мышление.

При этом возраст для начала своего дела не помеха, по мнению 36% молодых россиян. В то же время 9% отмечают, что делать первые шаги можно уже в старшей школе, 24% — что предпринимательство можно совмещать с учебой в вузе или посвятить себя делу после обучения, 30% — что начать свое дело стоит поработав в найме и набравшись опыта, заключили аналитики.