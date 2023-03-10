МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Более трети россиян (37%) готовы ежегодно тратить на самообразование свыше 50 тысяч рублей, а 10% предпочитают бесплатные ресурсы для развития, говорится в совместном исследовании маркетплейса услуг YouDo и "Русской школы управления", с которым ознакомилось РИА Новости. Путин призвал вернуться к традиционному сроку обучения в вузах

"Ежегодно готовы тратить на свое образование до 10 тысяч рублей 19% пользователей, от 10 до 50 тысяч – 34%, от 50 до 100 тысяч – 13%, от 100 до 250 тысяч – 11%, от 250 до 500 тысяч – 7%, от 500 тысяч до миллиона рублей – 4%. Более миллиона рублей в год готовы тратить 2% респондентов, а платить за самообразование не готовы, предпочитая бесплатные ресурсы, 10% опрошенных", — говорится в исследовании.

Отмечается, что 61% россиян оплачивают дополнительное образование сами, за 5% это делает работодатель, а 34% стараются найти бесплатную информацию в интернете. Среди самых популярных способов саморазвития оказались: просмотр лекций и семинаров, прохождение тренингов и курсов, чтение профессиональной и бизнес-литературы, привлечение репетитора, наставника или ментора, посещение конференций, форумов и мастер-классов, а также обучение на курсах повышения квалификации.

При этом чуть больше половины опрошенных считают самообразование способом самореализации и открытия в себе новых талантов, более четверти – необходимостью для профессионального роста, а 20% занимаются им как хобби, не связанным с профессиональной деятельностью.

Кроме того, аналитики выделили несколько сфер, работники которых чаще остальных занимаются самообразованием: интернет и IT, строительство, промышленность, рынок товаров повседневного спроса, социальное обслуживание граждан, транспорт, культура и искусство.

Согласно исследованию, почти половина опрошенных планирует развиваться не только в своей индустрии. 48% респондентов указали, что хотят развиваться в нескольких сферах одновременно, 29% — в той сфере, где работают, а 23% планируют сменить свою сферу деятельности в ближайшее время.