СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — ПРАЙМ. Дополнительный список по национализации имущества украинских олигархов в Крыму будет готов в конце марта, заявил в интервью РИА Новости глава региона Сергей Аксенов. В Крыму оценили стоимость национализированных украинских активов

Интервью проводилось онлайн из пресс-центра РИА Новости Крым в Симферополе.

"Большое количество объектов, там более полутысячи. Враги России на территории российского Крыма зарабатывать не будут, без вариантов даже", — сказал Аксенов.

По его словам, сейчас составом антитеррористической комиссии, куда входят в том числе все правоохранительные структуры, проводится тщательная проверка объектов.

"Идет тщательная проверка с тем, чтобы точно не попали под процесс добросовестные граждане Российской Федерации, либо граждане Украины, которые не занимают агрессивной позиции по отношению непосредственно к Российской Федерации в публичном поле. И я найду способ, если не получается это сделать "в лоб", сделать так, чтобы они работали все в другом государстве, пусть едут туда, где им нравится. Поэтому мы этот процесс завершим, в течение двух недель у нас списки актуализируются. В конце марта у нас будет еще дополнительный список по национализации объявлен", — подчеркнул он.

По словам Аксенова, квартира Владимира Зеленского в Ливадии рано или поздно будет передана малообеспеченным или многодетным.

"Мы просто сначала стремимся национализировать те объекты, которые, будем говорить, приносят доход врагу. Поэтому с учетом того, что квартиру пока Зеленский не сдает, может, кто-то из родственников приезжает на сезон, я, конечно, утрирую. Это не самоцель — у Зеленского отнять квартиру. Сама цель у нас — это победить их, и мы победим, это без вариантов. Квартира и так будет за кем-то из крымчан в итоге закреплена — либо малообеспеченным, либо многодетным семьям так или иначе будет передана", — сказал он.

Ранее крымский парламент национализировал имущество ряда украинских олигархов, связанных с киевской властью и совершающих в отношении России недружественные действия. Среди них Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.