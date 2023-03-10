МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Хранение денег дома — это неэффективный способ, рассказала "Известиям" сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова. Опрос показал, сколько россиян предпочитают получать подарки деньгами

При этом, по ее словам, такова распространенная практика в России, связанная с несколькими факторами. Первый — отсутствие доверия к банковской системе, которое возникло у россиян в том числе из-за дефолта 1998 года, страха перед ограничениями после февраля прошлого года, — некоторые люди подумали, что копить деньги таким методом безопаснее, чем относить в кредитные организации.

"Также среди людей старой формации есть те, кто не доверяет пластиковым картам и электронной системе учета. Они уверены, что это небезопасно. В этом убеждена и молодежь, которая впитала от родителей установку, что деньги дома держать надежнее. Всё это в совокупности заставляет людей держать деньги «под подушкой", — сказала эксперт.

Второй фактор, по ее словам, — финансовая безграмотность. Если человек не представляет способов управления деньгами, не владеет необходимой информацией, не знает об инфляции, не осознает, что есть такое понятие, как потеря покупательной способности рубля с течением времени, он хранит деньги дома, отметила она.

"Исходя из вышесказанного ответом на вопрос, является ли хранение денег дома эффективным, будет, конечно же, нет. Во-первых, инфляцию никто не отменял. И каждый рубль должен тащить за собой хоть какую-то копейку, чтобы отыгрывать ее", — объяснила она, подчеркнув, что, храня деньги дома, можно потерять их покупательную способность.

Финансовый консультант обратила внимание на то, что денежные средства можно уничтожить физически — так, они могут сгореть в случае пожара, их могут украсть.

"Из плюсов хранения денег дома можно выделить только один: понадобились средства — пошел и взял. Других преимуществ нет. Ни о какой эффективности в этом случае и речи быть не может", — подчеркнула Волкова.