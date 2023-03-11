МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Инициатива американского сенатора Джоша Хоули с призывом к председателю КНР Си Цзиньпину признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции представляет собой еще один "камень в непреодолимую стену разногласий" между США и Китаем. Об этом в своем Telegram-канале написал член Совета Федерации Алексей Пушков. Пушков объяснил реакцию Киева на статьи в США о взрывах на газопроводах

Хоули написал письмо Си Цзиньпину, призвав его признать ответственность за пандемию. Он уведомил китайского лидера о принятии конгрессом своего законопроекта, обязывающего администрацию США рассекретить все данные о происхождении COVID-19. В документе предлагается в качестве основной версии утечка коронавируса из лаборатории в Ухане и выдвигаются обвинения в адрес Пекина в отказе от сотрудничества с международным расследованием.

По словам Хоули, посольство КНР в Вашингтоне призывало его отозвать законопроект.

"Новый антикитайский законопроект в США, требующий признать ответственность за пандемию COVID-19 — еще один камень в непреодолимую стену разногласий и взаимного раздражения между США и Китаем", — подчеркнул Пушков.

Российский сенатор добавил, что эта стена будет расти и впредь.