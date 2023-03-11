МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию, сообщает издание "Страна.ua". Зеленский ввел санкции против "Спортлото"

Об этом говорится в ответе Зеленского на соответствующую петицию, внесенную на сайте президента.

По мнению Зеленского, поднятый в обращении вопрос требует тщательной проработки "как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия".

"С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений и информированием меня и автора петиции о результатах", – говорится в ответе Зеленского.

Петиция о переименовании России в Московию на сайте Зеленского в феврале набрала 25 тысяч голосов, необходимые для ее официального рассмотрения. Документ был внесен на сайт в ноябре 2022 года.