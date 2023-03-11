МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Если войска Североатлантического альянса будут введена на территорию Украины, то это может привести к третьей мировой войне, считает американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. В США рассказали об ошибках США отношениях с Россией в 1990-е годы

"Этим "западным странам" лучше еще раз подумать, прежде чем делать что-то подобное. Затем им следует подумать еще несколько раз. Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска; или же это приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле", — написал он в своем микроблоге в Twitter.